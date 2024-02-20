Двух редких орланов-белохвостов с огнестрельными ранениями спасли в Хабаровске

Орланов нашли в черте Хабаровска: они не могли взлететь и фактически ползали по снегу. Если бы не люди, птицы могли погибнуть от голода и мороза или стать добычей для бездомных собак. Хищников изъяли под контролем специалистов, 3 февраля они прибыли в приморский центр реабилитации.