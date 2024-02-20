Двух редких орланов-белохвостов с огнестрельными ранениями спасли в Хабаровске

В Приморье продолжают выхаживать двух орланов-белохвостов из Хабаровска. Обоих птиц спасли неравнодушные жители. Хищники получили огнестрельные ранения.
Орланов нашли в черте Хабаровска: они не могли взлететь и фактически ползали по снегу. Если бы не люди, птицы могли погибнуть от голода и мороза или стать добычей для бездомных собак. Хищников изъяли под контролем специалистов, 3 февраля они прибыли в приморский центр реабилитации.
— У орланов тяжелые огнестрельные ранения, их сразу прооперировали, но прогнозы неутешительные: летать они больше не смогут, в дикую природу их выпустить нельзя. Сейчас птицы проходят курс лечения и реабилитации, когда их состояние стабилизируется, для редких хищников будет найден постоянный дом, — сообщается в Telegram-канале МРОО центр «Тигр».