Замерзающего мужчину нашли в степи в Павлодарской области

«Созвонившись с ним, я быстро сориентировался по описанной местности и нашел потерявшегося. Он был в состоянии алкогольного опьянения, практически без сил, очень сильно замерз и чуть не уснул прямо в степи. Я на машине доставил его в участковый пункт полиции поселка Аксу, а после передал карете скорой помощи», — сообщил Рамазан Сагындыков.