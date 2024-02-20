В Пермском крае сотрудник птицефабрики обмотал себя куриным мясом

«Установлено, что обвиняемый находился на ночной смене. Во время перевозки продукции из холодного цеха в упаковочный он, дождавшись, когда в помещении никого не будет, положил полуфабрикат в два полиэтиленовых пакета и спрятал под одежду. Позже злоумышленник убрал похищенное в шкафчик в раздевалке до окончания смены. Перед тем, как идти домой, мужчина примотал мясо цыпленка к ногам, собираясь вынести с птицефабрики», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.