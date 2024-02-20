Жестокая любовь: житель Приморья пойдет под суд за похищение своей бывшей

20-летний житель Надеждинского района пойдет под суд за похищение свой бывшей возлюбленной. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия, в ноябре 2023 года во время конфликта с бывшей возлюбленной парень обманом уговорил ее сесть к нему в автомобиль, заблокировал двери и поехал в сторону Артема. Во время поездки молодой человек высказывал в адрес потерпевшей угрозы, оскорбления, наносил удары по голове и телу, выкручивал кисти и пальцы рук.
Но потерпевшей удалось ослабить бдительность похитителя — сославшись на плохое самочувствие она вынудила его сделать остановку на АЗС и выйти из автомобиля. После этого девушка пересела за руль и в поисках помощи направилась к ближайшему экипажу ГИБДД. Сотрудники полиции как проводили рейд и оказались неподалеку. Теперь мужчине грозит серьезная уголовная статья — похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Она предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет.