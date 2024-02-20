В Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анджелеса, собиравшую деньги для ВСУ

— С февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов, — рассказали в Центре общественных связей ФСБ (ЦОС).