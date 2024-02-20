В Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анджелеса, собиравшую деньги для ВСУ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, которую подозревают в госизмене. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, задержанная имеет гражданство России и США.
— С февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов, — рассказали в Центре общественных связей ФСБ (ЦОС).
По данным ЦОС, задержанная неоднократно принимала участие в акциях в поддержку киевского режима. Их она устраивала на территории США.
На женщину завели уголовное дело статье 275 УК России («Государственная измена»). На время следствия ее заключили в СИЗО.