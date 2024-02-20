Тело спрятал в камышах, а сам пошел спать: Под Ростовом рыбак голыми руками задушил егеря из-за замечания

В Цимлянском районе Ростовской области 44-летний мужчина предстанет перед судом за убийство егеря. Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, дончанин лишил приятеля жизни из-за старых обид.
ЗАПРЕЩАЛ ЛОВИТЬ В НЕРЕСТ.
В тот вечер любитель рыбалки Иван принимал в своем дачном домике на отшибе хутора гостей. Вначале мужчины втроем болтали о жизни, но как только на столе появились алкогольные напитки, градус напряжения стал расти. Так, мужчина вспомнил, как однажды егерь выписал штраф их старому другу. И понеслось… Третий товарищ, как только понял, что ссора не за горами, ушел восвояси.
А мужчины продолжили выяснять отношения. Следом хозяин припомнил, как егерь запрещал и ему ловить рыбу в нерест. И этот факт вдруг так разозлил мужчину, что он схватил гостя за шею и задушил голыми руками. После того, как егерь перестал дышать, рыбак погрузил тело в машину убитого и поехал к мелкой речушке, протекающей неподалеку.
РУЖЬЕ ПРИХВАТИЛ С СОБОЙ.
Там, в камышах, Иван оставил и УАЗ, и тело товарища. Но собой мужчина прихватил ружье убитого, которое спрятал в кустах у своего дома. Сам же пошел спать. На следующий день рыбоохрана во время патрулирования наткнулась на автомобиль и тело егеря.
В этот же день подозреваемого задержали. Правда, тот утверждал: мол, просто защищался, но доказательства были против него.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов».
Надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение и вскоре мужчина предстанет перед судом. Если вину признают, то рыбаку грозит до 15 лет лишения свободы.