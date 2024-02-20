Тело спрятал в камышах, а сам пошел спать: Под Ростовом рыбак голыми руками задушил егеря из-за замечания

В тот вечер любитель рыбалки Иван принимал в своем дачном домике на отшибе хутора гостей. Вначале мужчины втроем болтали о жизни, но как только на столе появились алкогольные напитки, градус напряжения стал расти. Так, мужчина вспомнил, как однажды егерь выписал штраф их старому другу. И понеслось… Третий товарищ, как только понял, что ссора не за горами, ушел восвояси.