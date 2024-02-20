Комсомольчанин напал на пожилых соседей и украл у них деньги и украшения

Комсомольчанина осудили на 13 лет за разбойное нападение на пенсионеров, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В феврале прошлого года мужчина спланировал на нападения на пожилых соседей, чтобы украсть у них деньги. Он надел перчатки, взял кухонный нож и тупой твердый предмет. Дождавшись, когда 82-летний пенсионер зайдет в подъезд, мужчина не менее двух раз ударил его по голове, отчего тот потерял сознание. Мужчина вытащил из рук пенсионера ключи и затащил в квартиру.
Увидев в квартире супругу потерпевшего, он ударил ее кулаком по голове, угрожал убить и связал руки шнуром.
Затем забрал ювелирные украшения и деньги на общую сумму 420 тысяч рублей и скрылся.
«Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), п “в” ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Комсомольска-на-Амуре», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей около 2,4 млн рублей.