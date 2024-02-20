Комсомольчанин напал на пожилых соседей и украл у них деньги и украшения

В феврале прошлого года мужчина спланировал на нападения на пожилых соседей, чтобы украсть у них деньги. Он надел перчатки, взял кухонный нож и тупой твердый предмет. Дождавшись, когда 82-летний пенсионер зайдет в подъезд, мужчина не менее двух раз ударил его по голове, отчего тот потерял сознание. Мужчина вытащил из рук пенсионера ключи и затащил в квартиру.