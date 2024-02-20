Еще 206 жителей Иркутской области заболели коронавирусом

За последнюю неделю в Иркутской области было зафиксировано 206 новых случаев заражения коронавирусом, что на 18,6% ниже, чем на предыдущей неделе. Эту информацию сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
С общим числом заболевших COVID-19 в Иркутской области, начиная с начала пандемии, в настоящее время составляет 390 834 случая. Одновременно 380 754 человека уже выздоровели от этого заболевания.
В ведомстве порекомендовали жителям соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, а также не контактировать с людьми, которые имеют признаки заболевания.