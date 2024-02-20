Укравшего деньги из открытой квартиры жителя Канска отправили на строгий режим

Добычей преступника стали накопления женщины с пенсионных выплат — 72,5 тысячи рублей.
Все случилось в августе 2023 года в одном из домов в центральной части города. Полицейские установили, что злоумышленник искал знакомых и зашел в подъезд, а когда поднимался по лестнице, заметил оставленные в замке входной двери ключи.
«Он решил сказать об этом жильцам, но, приоткрыв дверь и окликнув их, понял, что в доме никого нет, — рассказывают в ГУ МВД. — Счастливый случай натолкнул его изменить доброжелательные намерения на корыстные. Мужчина вошел в квартиру, где в одной из комнат забрал из лежавших на тумбочке двух кошельков деньги — 7,5 тысяч и 65 тысяч рублей. На радостях он вместе с ключами покинул “удачное” место. Но во время их возвращения увидел, как в квартиру зашла хозяйка. Тогда неловкую ситуацию злоумышленник обыграл “проявлением заботы”: постучался и приветливо сообщил вышедшей к нему пенсионерке, что та забыла в двери ключи, после чего демонстративно вынул их из замка и скрылся».
Потерпевшая обнаружила пропажу денег спустя час и обратилась в полицию. В течение суток злоумышленника задержали. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и 8 месяцев назад вернулся из колонии. Украденные деньги молодой человек потратил на возврат долгов и личные нужды.
Новый срок по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» житель Канска будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал его полностью возместить ущерб потерпевшей.