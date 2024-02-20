Укравшего деньги из открытой квартиры жителя Канска отправили на строгий режим

«Он решил сказать об этом жильцам, но, приоткрыв дверь и окликнув их, понял, что в доме никого нет, — рассказывают в ГУ МВД. — Счастливый случай натолкнул его изменить доброжелательные намерения на корыстные. Мужчина вошел в квартиру, где в одной из комнат забрал из лежавших на тумбочке двух кошельков деньги — 7,5 тысяч и 65 тысяч рублей. На радостях он вместе с ключами покинул “удачное” место. Но во время их возвращения увидел, как в квартиру зашла хозяйка. Тогда неловкую ситуацию злоумышленник обыграл “проявлением заботы”: постучался и приветливо сообщил вышедшей к нему пенсионерке, что та забыла в двери ключи, после чего демонстративно вынул их из замка и скрылся».