Пенсионер умер после падения на гололеде в Петербурге

Пожилой петербуржец умер в реанимации, куда попал после неудачного падения на гололеде. Как оказалось, 76-летний мужчина еще в конце января поскользнулся на льду у торгового центра в Купчино. Тогда его госпитализировали в больницу. Медики боролись за его жизнь почти месяц, но полученные травмы и осложнения оказались слишком серьезными. Об этом пишет «Мойка78».