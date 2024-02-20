Пенсионер умер после падения на гололеде в Петербурге

Пожилой петербуржец умер в реанимации, куда попал после неудачного падения на гололеде. Как оказалось, 76-летний мужчина еще в конце января поскользнулся на льду у торгового центра в Купчино. Тогда его госпитализировали в больницу. Медики боролись за его жизнь почти месяц, но полученные травмы и осложнения оказались слишком серьезными. Об этом пишет «Мойка78».
— Горожанина на скорой помощи доставили в больницу 25 января. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки, было внутреннее кровотечение. Состояние пенсионера ухудшилось к началу февраля, — уточнил источник.
Во время нахождения в больнице мужчина перенес инфаркт. Также у него развилась пневмония с тромбоэмболией обоих легких. Его поместили в реанимацию. Но несмотря на усилия врачей, спасти петербуржца не удалось. 19 февраля врачи констатировали смерть.