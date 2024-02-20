Оставил сиротами пять детей: житель Хакасии признал вину за смертельное ДТП с тремя погибшими под Минусинском

Около двух часов дня 55-летний житель Черногорска из Республики Хакасия ехал на микроавтобусе из Курагино в Минусинск. Пытаясь объехать лужу, он на скорости выехал на встречку, но завершить маневр не успел. При обгоне микроавтобус столкнулся со встречным автомобилем «Фольксваген Пассат». От удара второй автомобиль развернуло и вынесло на встречку, где произошло столкновение с третьим участником ДТП — «Ниссан Санни», который ехал следом за виновником ДТП.
В результате аварии погибли три женщины из «Ниссана»: водитель 35 лет и две пассажирки — 41-летняя сестра водителя и 35-летняя подруга. Виновник ДТП не пострадал, водитель «Фольксвагена» получил легкие травмы.
Мужчина признал вину. Прокуратура утвердила ему обвинение по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц. Виновнику грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает краевая прокуратуры.