Оставил сиротами пять детей: житель Хакасии признал вину за смертельное ДТП с тремя погибшими под Минусинском

Около двух часов дня 55-летний житель Черногорска из Республики Хакасия ехал на микроавтобусе из Курагино в Минусинск. Пытаясь объехать лужу, он на скорости выехал на встречку, но завершить маневр не успел. При обгоне микроавтобус столкнулся со встречным автомобилем «Фольксваген Пассат». От удара второй автомобиль развернуло и вынесло на встречку, где произошло столкновение с третьим участником ДТП — «Ниссан Санни», который ехал следом за виновником ДТП.