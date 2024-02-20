«Первый канал» снял передачу об обрушившемся в Ростове доме

В понедельник, 19 февраля, в эфир федерального «Первого канала» вышла передача «Мужское и женское», посвящённая ситуации с аварийными домами в Ростове-на-Дону. На неё пригласили жителей обрушившегося дома на улице Нариманова, 72/3, а также тех, кто проживает в других аварийных домах.
О чём говорили в студии, выяснил Rostov.aif.ru.
Гордон возмутился.
Началось всё с того, что в пятиэтажке на улице Нариманова, 72/3 28 января, обрушилась стена у первого из трёх подъездов. Жильцов эвакуировали накануне вечером. Дом был признан аварийным ещё в 2020 году, однако его так и не расселили. На передаче жители этого и других аварийных домов рассказали, что между постановлениями о признании их жилищ аварийными и непосредственным расселением проходит нескольких лет. Эти слова удивили экспертов, находящихся в студии.
Перед записью передачи в студии в Ростов приехали корреспонденты «Первого канала», чтобы поговорить с главой администрации Алексеем Логвиненко. Однако их принял только заместитель главы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Александр Новицкий.
«Жильцам было предоставлено место, где они могли переночевать, организовано горячее питание, — рассказал он. — Был предложен манёвренный фонд тем, кому по закону можно. Министерство строительства изменило очерёдность домов в порядке расселения, дом по Нариманова включён в 2024 год. Там 140 собственников и 15 нанимателей, по трём нанимателям уже решение принято. По остальным собирается пакет документов. Сейчас делается экспертиза, можно ли зайти в дом и забрать вещи».
Он также предложил посмотреть на маневренный фонд, куда жильцам предложили переселиться — это квартиры в девятилетнем доме на территории ЖК «Суворовский». Новое жильё корреспондентам понравилось, но они раскритиковали, что от него нужно долго добираться до привычных детям школы и детского сада.
Когда журналисты «Первого канала» вновь попытались войти в здание администрации, с ними не стали говорить.
«Сотрудники администрации города и района участие в шоу-программах принимать не будут», — сказал Александр Новицкий. Тогда корреспондент «Первого канала» перелез через барьер, однако его поступок не оценили охранники и стали его оттеснять.
Происходящее в Ростове-на-Дону возмутило ведущего программы Александра Гордона.
«Кто отвечает за весь этот беспредел? Поименно скажите», — спросил он у депутата Ростовской-на-Дону городской думы Натальи Оськиной. Она указала на сити-менеджера Алексея Логвиненко и департамент ЖКХ города.
«Эффективный сити-менеджер, — сказал Александр Гордон. — Извините, конечно. Хочу обратиться к губернатору Ростовской области. У вас в столице области сидит вот этот эффективный менеджер, который даже к людям не вышел, когда дом рухнул. Оценку его действий будет давать прокуратура, надеюсь генеральная».
Александр Гордон также показал документ администрации Ростова, где указана рыночная стоимость квадратного метра в городе — 121 тысяча рублей. При этом жителям аварийных домов предлагают 69 тысяч за квадратный метр. Шоумен также представил кадры ещё нескольких аварийных домов в Ростове: Шаумяна, 48, Портовая, 80/2, Мечникова, 53, Лермонтовская, 83.
«Где же ваши казаки с плётками? Надо высечь всю администрацию», — добавил шоумен.
Заинтересовалась прокуратура.
Передача для «Первого канала» записывалась до того, как Алексей Логвиненко встретился с жильцами злополучного дома. Это произошло 11 февраля — спустя две недели после обрушения подъезда. Сити-менеджер объяснил, что в те дни находился в больнице и оттуда руководил работами.
По данным администрации, жильцам положена единовременная материальная помощь из-за полной или частичной утраты имущества, до 10 тысяч рублей, а также первоначальная выплата в 10 тысяч рублей. Общая сумма возмещения составит 51,9 млн рублей. Выплаты планируют начать в марте 2024 года.
В день выхода программы на «Первом канале», 19 февраля, стали известны результаты проверки прокуратуры Ростовской области. В надзорном ведомстве установили, что 31 аварийный многоквартирный дом в Ростове, который с учётом степени износа представляет угрозу жизни и здоровью граждан, не включён министерством строительства, архитектуры и территориального развития области в перечень домов, подлежащих расселению в 2024 году.
«Это нарушает права граждан на безопасные условия проживания. Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании чиновников устранить нарушения. Ход и результаты рассмотрения исковых требований на контроле прокуратуры», — указали в ведомстве.