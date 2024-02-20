«Первый канал» снял передачу об обрушившемся в Ростове доме

Началось всё с того, что в пятиэтажке на улице Нариманова, 72/3 28 января, обрушилась стена у первого из трёх подъездов. Жильцов эвакуировали накануне вечером. Дом был признан аварийным ещё в 2020 году, однако его так и не расселили. На передаче жители этого и других аварийных домов рассказали, что между постановлениями о признании их жилищ аварийными и непосредственным расселением проходит нескольких лет. Эти слова удивили экспертов, находящихся в студии.