Автобус сбил 22-летнюю девушку на «зебре» в Молодежном Иркутского района

42-летний водитель автобуса наехал на девушку в районе остановки «Поселок Молодежный». В результате пешеход получила различные травмы, пострадавшую на «скорой» увезли в медучреждение. Также известно, что в момент аварии в салоне Hyundai County находилось 14 пассажиров, никто из них не пострадал.