Автобус сбил 22-летнюю девушку на «зебре» в Молодежном Иркутского района

22-летняя девушка попала под колеса автобуса Hyundai County в поселке Молодежном Иркутского района вечером 19 февраля. Установлено, что пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья.
42-летний водитель автобуса наехал на девушку в районе остановки «Поселок Молодежный». В результате пешеход получила различные травмы, пострадавшую на «скорой» увезли в медучреждение. Также известно, что в момент аварии в салоне Hyundai County находилось 14 пассажиров, никто из них не пострадал.
Добавим, что прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП.