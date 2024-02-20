На СВО погиб отец трёх дочерей Александр Артамонов из Пермского края

Отец трёх дочерей из Пермского края Александр Артамонов погиб в ходе специальной военной операции.
Как сообщает администрация Верещагинского городского округа, Александр Артамонов родился 26 августа 1982 года и окончил ПУ-61 по специальности слесарь по ремонту путевых машин. С декабря 2001 по январь 2003 года служил в ВС РФ, принимал участие в обеспечении правопорядка на территории Чеченской республики.
Александр погиб 9 февраля 2024 года. Его похоронят 22 февраля в деревне Бородули. Церемония прощания начнётся в 11.00, траурный митинг — в 12.00.