На СВО погиб отец трёх дочерей Александр Артамонов из Пермского края

Как сообщает администрация Верещагинского городского округа, Александр Артамонов родился 26 августа 1982 года и окончил ПУ-61 по специальности слесарь по ремонту путевых машин. С декабря 2001 по январь 2003 года служил в ВС РФ, принимал участие в обеспечении правопорядка на территории Чеченской республики.