Полицейские задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих. Об этом говорится в сообщении самого общества. О сути претензий пока неизвестно. В самом обществе сообщили, что работают в «штатном режиме».