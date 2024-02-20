В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием грузовика и фуры

В Ленинском районе Новосибирска столкнулись две легковушки, грузовик и фура. ДТП произошло днем 20 февраля на улице Толмачевской.
По данным группы АСТ-54, автомобили не поделили дорогу на повороте к дому № 43/1. В итоге Nissan Note, Nissan Almera, грузовик и фура Scania перекрыли движение.
— Зарегистрировано ДТП, без пострадавших. На месте работает наряд ДПС, — сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Согласно сервису 2ГИС, в настоящее время движение на улице Толмачевской в сторону улицы Хилокской затруднено. В целом, заторы на городских дорогах оценивают в 4 балла.