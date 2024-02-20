В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные

«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того, чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки», — сказал посол.