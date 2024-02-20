Семейная пара ответит в суде за убийство главы фермерского хозяйства в Черемховском районе

Фигурант после расправы похитил все ювелирные украшения, принадлежавшие жертве, а также сейф с более 2,7 млн рублей. На улице в автомобиле с подложными номерами его ожидала супруга. Они вместе скрылись с места преступления и распорядились имуществом как пожелали.