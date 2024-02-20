Семейная пара ответит в суде за убийство главы фермерского хозяйства в Черемховском районе

Следком Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины и её 33-летнего супруга. Семейная пара обвиняется по нескольки статьям, в числе которых убийство по сговору, разбой и незаконное хранение оружия, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.
По версии следствия, вечером 24 апреля 2023 года в селе Голуметь Черемховского района супруги напали на дом главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Мужчина несколько раз выстрелил из обреза гладкоствольного ружья в хозяина дома. От полученных ранений 65-летний предприниматель скончался на месте.
Фигурант после расправы похитил все ювелирные украшения, принадлежавшие жертве, а также сейф с более 2,7 млн рублей. На улице в автомобиле с подложными номерами его ожидала супруга. Они вместе скрылись с места преступления и распорядились имуществом как пожелали.
Также было установлено, что подсудимые незаконно приобрели, хранили, перевозили и носили огнестрельное оружие. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.