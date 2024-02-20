Мэр Воронежа Вадим Кстенин стал жертвой мошенников

Аферисты создали фейк-аккаунт мэра Воронежа Вадима Кстенина.
Известно, что с помощью подобных махинаций преступники выуживают личные данные жителей. Сначала аферисты создают дублирующий аккаунт, например, в телеграм-канале, а затем вступают в переписку с потенциальной жертвой.
Также в мэрии уточнили, что в качестве мишени мошенники обычно выбирают высокопоставленных чиновников.
В связи с этим воронежцев просят не реагировать на подобного рода сообщения и не сообщать никакие личные данные.
Ранее мы сообщали, что фейк-двойник главы района под Воронежем обманывает жителей.