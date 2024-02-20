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Мэр Воронежа Вадим Кстенин стал жертвой мошенников

Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в горадминистрации.

Аферисты создали фейк-аккаунт мэра Воронежа Вадима Кстенина.

Известно, что с помощью подобных махинаций преступники выуживают личные данные жителей. Сначала аферисты создают дублирующий аккаунт, например, в телеграм-канале, а затем вступают в переписку с потенциальной жертвой.

Также в мэрии уточнили, что в качестве мишени мошенники обычно выбирают высокопоставленных чиновников.

В связи с этим воронежцев просят не реагировать на подобного рода сообщения и не сообщать никакие личные данные.

Ранее мы сообщали, что фейк-двойник главы района под Воронежем обманывает жителей.