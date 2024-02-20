В попытке получить бонусы житель Тулунского района лишился свыше 300 тысяч рублей

В полицию обратился 52-летний житель Тулунского района. Он заявил, что лишился своих сбережений после общения по телефону с незнакомцем, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.



Как установили правоохранители, потерпевшему поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и предложил получить бонусы. Для зачисления баллов аферист попросил продиктовать коды из СМС, после этого у мужчины пропали все накопления. Также неизвестные оформили на него займ.