Умер кот, которого ветеринар выкинула на мороз в Сокольском

Напомним, в конце января сбитого машиной кота с переломами и раздробленной челюстью нашли на улице местные жители в Сокольском и отнесли в ветклинику. Через три дня нижегородцы обнаружили пушистика снова на холоде: ветеринар выбросила его в коробке.