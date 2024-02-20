Умер кот, которого ветеринар выкинула на мороз в Сокольском Нижегородской области, сообщила зоозащитница Лара Саплина в своем Telegram-канале.
Спайси умер сегодня, 20 февраля.
Напомним, в конце января сбитого машиной кота с переломами и раздробленной челюстью нашли на улице местные жители в Сокольском и отнесли в ветклинику. Через три дня нижегородцы обнаружили пушистика снова на холоде: ветеринар выбросила его в коробке.
Раненого питомца забрали волонтеры и отвезли в Нижний Новгород, где ему сделали переливание крови. Также добровольцы придумали имя для пушистика — Спайси.
В течение месяца коту сделали несколько операций и переливаний крови, но спасти пушистика не удалось.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что ветеринар из Сокольского объяснила, почему оставила умирать кота на морозе.