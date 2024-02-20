В Азнакаево 43-летний мужчина похитил ящик с пожертвованиями для детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Преступление было совершено днем 25 декабря 2023 года. Это произошло в торговом центре «Оазис». Мужчина похитил ящик для пожертвований, который принадлежал Благотворительному фонду помощи детям «Солнышко».
После злоумышленника задержали, он признал свою вину и вернул похищенные три тысячи рублей. В результате уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Казани полицейские задержали серийного карманника.