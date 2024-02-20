В Ташкенте произошло ДТП с участием двух электробусов Yutong и Cobalt, есть пострадавший — видео

Водитель электробуса Yutong Д. С., 1997 г. р., потерял управление, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилем Cobalt, которым управлял Х. М., 1980 г. р. После этого также произошло столкновение еще с одним электробусом Yutong, за рулем которого был А. А., 1986 г. р.