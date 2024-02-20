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В Ташкенте произошло ДТП с участием двух электробусов Yutong и Cobalt, есть пострадавший — видео

В УБДД ГУВД столицы рассказали о подробностях аварии.
Источник: Uznews

По данным пресс-службы УБДД ГУВД, ДТП произошло в 09:30 на ТКАД в Яккасарайском районе.

Водитель электробуса Yutong Д. С., 1997 г. р., потерял управление, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилем Cobalt, которым управлял Х. М., 1980 г. р. После этого также произошло столкновение еще с одним электробусом Yutong, за рулем которого был А. А., 1986 г. р.

В результате ДТП пассажир электробуса, которым управлял Д. С., был госпитализирован с травмами.

В настоящее время по данному факту проводится дознание.