В Краснодаре студентка вуза погибла от отравления неизвестным веществом

Ранее две девушки ранее разместили видео, на кадрах которого употребляли запрещенные вещества прямо на иконе святителя Николая. Позже они раскаялись в своем поступке. Студентки учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института, на профилактическом учете не состоят.