В Краснодаре студентка вуза погибла от отравления неизвестным веществом

В Краснодаре 17-летняя студентка вуза погибла от отравления неизвестным веществом. Появившуюся 20 февраля информацию об этом подтвердили в прокуратуре региона.
Несовершеннолетняя училась в вузе, где произошел случай, когда девушки нюхали порошок с иконы.
Предварительно известно, что студентка отдыхала у своего 25-летнего молодого человека. В какой-то момент их самочувствие ухудшилось. Прибывшие медики успели откачать только мужчину. Точную причину смерти девушки сейчас устанавливают на экспертизе.
Сотрудники прокуратуры проверят руководство вуза и родителей несовершеннолетней.
Ранее две девушки ранее разместили видео, на кадрах которого употребляли запрещенные вещества прямо на иконе святителя Николая. Позже они раскаялись в своем поступке. Студентки учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института, на профилактическом учете не состоят.