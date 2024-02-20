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В Краснодаре студентка вуза погибла от отравления неизвестным веществом

Несовершеннолетняя училась в вузе, где произошел случай, когда девушки нюхали порошок с иконы.
Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре 17-летняя студентка вуза погибла от отравления неизвестным веществом. Появившуюся 20 февраля информацию об этом подтвердили в прокуратуре региона.

Несовершеннолетняя училась в вузе, где произошел случай, когда девушки нюхали порошок с иконы.

Предварительно известно, что студентка отдыхала у своего 25-летнего молодого человека. В какой-то момент их самочувствие ухудшилось. Прибывшие медики успели откачать только мужчину. Точную причину смерти девушки сейчас устанавливают на экспертизе.

Сотрудники прокуратуры проверят руководство вуза и родителей несовершеннолетней.

Ранее две девушки ранее разместили видео, на кадрах которого употребляли запрещенные вещества прямо на иконе святителя Николая. Позже они раскаялись в своем поступке. Студентки учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института, на профилактическом учете не состоят.

Прокуратура