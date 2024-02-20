В МЧС рассказали о причине пожара в храме под Омском

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили о проведении проверки по факту пожара в Марьяновке.
Корреспонденту omsk.aif.ru рассказали, что по предварительны данным причиной пожара стала неисправность электронагревательного прибора. Произошло короткое замыкание. Проверка продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Марьяновке 19 февраля сгорел деревянный храм. Огонь охватил 330 квадратных метров недостроенного здания. Пострадавших не оказалось, но пожар грозился перейти на соседние строения. Храм сгорел полностью. Митрополит Омский и Таврический Дионисий отметил, что церковь будет отстроена заново — на этот раз каменная.