В МЧС рассказали о причине пожара в храме под Омском

Ранее мы сообщали, что в Марьяновке 19 февраля сгорел деревянный храм. Огонь охватил 330 квадратных метров недостроенного здания. Пострадавших не оказалось, но пожар грозился перейти на соседние строения. Храм сгорел полностью. Митрополит Омский и Таврический Дионисий отметил, что церковь будет отстроена заново — на этот раз каменная.