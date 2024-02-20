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Страшный пожар, уничтоживший церковь в Омской области, попал на видео

Спасатели тушили огонь до самого утра.
Источник: Om1.ru

Информация о возгорании поступила в 22:43 19 февраля. Почти через семь часов, в 6:10 пожар был полностью потушен.

Облако дыма и яркое пламя охватило деревянное здание.

На месте сгоревшей деревянной церкви построят новую, каменную.

пожары