Страшный пожар, уничтоживший церковь в Омской области, попал на видео

Информация о возгорании поступила в 22:43 19 февраля. Почти через семь часов, в 6:10 пожар был полностью потушен.
Облако дыма и яркое пламя охватило деревянное здание.
На месте сгоревшей деревянной церкви построят новую, каменную.
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Информация о возгорании поступила в 22:43 19 февраля. Почти через семь часов, в 6:10 пожар был полностью потушен.
Облако дыма и яркое пламя охватило деревянное здание.
На месте сгоревшей деревянной церкви построят новую, каменную.