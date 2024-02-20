Вырвал из рук: парень похитил телефон у прохожего на остановке в Новосибирске

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении 20-летнего новосибирца. Парень находится под подпиской о невыезде.
Инцидент произошел в декабре 2023 года. Местный житель сообщил о том, что на остановке на улице Красный проспект неизвестный вырвал у него из рук телефон. Ущерб оценили в 75 тысяч рублей.
После задержания подозреваемого выяснилось, что молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Украденный телефон парень продал, а деньги — потратил.
Сейчас продолжается расследование.