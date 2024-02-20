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Вырвал из рук: парень похитил телефон у прохожего на остановке в Новосибирске

Полиция задержала жителя Новосибирска, похитившего телефон у прохожего.

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении 20-летнего новосибирца. Парень находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Местный житель сообщил о том, что на остановке на улице Красный проспект неизвестный вырвал у него из рук телефон. Ущерб оценили в 75 тысяч рублей.

После задержания подозреваемого выяснилось, что молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Украденный телефон парень продал, а деньги — потратил.

Сейчас продолжается расследование.