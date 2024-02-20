ВСУ за сутки более ста раз атаковали Белгородскую область

По данным губернатора, 19 февраля украинская армия обстреляла шесть приграничных районов региона 102 боеприпасами. Из них 13 взрывных устройств были сброшены с беспилотников, а также были атаки тремя дронами-камикадзе. В двух районах, не граничащими с Украиной, были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника. За отчетный день село Журавлевка в Белгородском районе больше всего подверглось обстрелу — 30 снарядов. Согласно статистике за прошедшую неделю, оно также подвергалось обстрелу наибольшее число раз, его обстреливали ежедневно в сумме 87 раз. На втором месте — село Нехотеевка из Белгородского района, которое обстреливали 35 снарядами в течение трех дней.
«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 30 артиллерийских снарядов, по МАПП “Нехотеевка” — 22 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА сброшено 8 самодельных взрывных устройств, в селе Щетиновка — одно взрывное устройство», — написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе по окраине села Грузское зафиксировано 6 прилетов. На окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено 2 взрывных устройства. Окраину хутора Лозовая-Рудка атаковали двумя дронами-камикадзе. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 5 минометных снарядов, повреждены два дома и ЛЭП, уточнил Гладков.
Губернатор сообщил, что в Грайворонском округе 7 раз из миномета обстреляно село Заречье-Первое, повреждены 4 домовладения. В селе Мокрая Орловка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В селе Новостроевка-Вторая на гражданский автомобиль с беспилотника сброшено самодельное взрывное устройство. По окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов.
«В Прохоровском районе в поле у села Подольхи обнаружен и уничтожен саперами дрон-камикадзе… В Чернянском районе в поле у села Воскресеновка найден и ликвидирован оперативными службами дрон-камикадзе. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе в селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство», — подчеркнул глава области.
Как отметил губернатор, в Краснояружском районе 4 раза из миномета обстреляли территорию между селами Вязовое и Колотиловка. По окраине села Теребрено выпущено 3 минометных снаряда.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.