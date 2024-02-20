ВСУ за сутки более ста раз атаковали Белгородскую область

По данным губернатора, 19 февраля украинская армия обстреляла шесть приграничных районов региона 102 боеприпасами. Из них 13 взрывных устройств были сброшены с беспилотников, а также были атаки тремя дронами-камикадзе. В двух районах, не граничащими с Украиной, были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника. За отчетный день село Журавлевка в Белгородском районе больше всего подверглось обстрелу — 30 снарядов. Согласно статистике за прошедшую неделю, оно также подвергалось обстрелу наибольшее число раз, его обстреливали ежедневно в сумме 87 раз. На втором месте — село Нехотеевка из Белгородского района, которое обстреливали 35 снарядами в течение трех дней.