Прокурор попросил приговорить сжегшего Коран Журавеля к 3,6 годам колонии

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети — как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.