Прокурор попросил приговорить сжегшего Коран Журавеля к 3,6 годам колонии

ГРОЗНЫЙ, 20 фев — РИА Новости. Гособвинение попросило приговорить сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,6 годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского районного суда Грозного.
«На основании изложенного прошу признать Журавель Никиту Сергеевича виновным в совершении преступлений… и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сказала государственный обвинитель Милана Байтаева.
Журавель обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети — как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.