Дачникам назвали и другие растения кроме ипомеи трехцветной, за которые посадят

Дачникам назвали растения, за выращивание которых грозит уголовный срок. Помимо названной ранее ипомеи трехцветной в запрещенном перечне множество и других растений, притом некоторые появились там недавно.
Уголовная ответственность ждет садоводов и огородников за выращивание на участке растений, если в них содержатся наркотические средства или психотропные вещества.
Притом наказание поджидает и в том случае, если гражданин не знал о включении растения в особый список, и в том случае, если растения произросли самовольно. К примеру, та же ипомея трехцветная неприхотлива и быстро может разрастись, если не уничтожать цветы.
«Бездействие засчитают как преступление», — подчеркивают специалисты портала Объясняем.рф.
На даче или приусадебном участке запрещено выращивать целый ряд растений. Среди них: голубой лотос, банистериопсис каапи, мимоза хостилис, роза гавайская, мак снотворный, эфедра, шалфей предсказателей, митрагина прекрасная, диплоптерис кабрерана, ибога, кактус, содержащий мескалин, кат, кокаиновый куст, конопля, психотрия зеленая, а также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин
В этом году помимо ипомеи трехцветной в список включили гармалу и турбину щитковидную.
Кто будет проверять участки на предмет «запрещенки», власти не определили. В Госдуме считают, что этот вопрос возьмут на себя садово-парковые хозяйства, районные ЖЭКи и администрации муниципалитетов.