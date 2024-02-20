В Самарской области с начала года произошло 18 случаев отравления угарным газом

Так, только за последнюю неделю были зарегистрированы три ЧП в Октябрьском и Советском районах Самары, а также в Похвистнево. В результате происшествия пострадали семь человек, включая двух детей. Все случаи были связаны с отсутствием обратной тяги в дымоходе.