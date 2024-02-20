В Самарской области с начала года произошло 18 случаев отравления угарным газом

В Самарской области с начала 2024 года произошло уже 18 случаев отравления угарным газом. В результате пострадало 32 человека, в числе которых 8 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Так, только за последнюю неделю были зарегистрированы три ЧП в Октябрьском и Советском районах Самары, а также в Похвистнево. В результате происшествия пострадали семь человек, включая двух детей. Все случаи были связаны с отсутствием обратной тяги в дымоходе.
МЧС напоминает жителям региона ряд мер предосторожности, которые могут предотвратить подобные несчастные случаи. Они включают в себя регулярную проверку оборудования, поддержание хорошей вентиляции, внимание к работе газовых приборов, а также немедленное обращение за помощью при обнаружении запаха газа.