СК проверит видео с подражателями треш-блогера Мамедова в Петербурге

В октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей — выходцев из Азербайджана — нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими на телефон и выставляли их в социальные сети, в частности, в Telegram-канал «Жизнь бродяги». Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди.