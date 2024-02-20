СК проверит видео с подражателями треш-блогера Мамедова в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Подражателями арестованного треш-блогера Турала Мамедова из Петербурга заинтересовался СК — молодые люди избивают подростков, затевают драки в торговых центрах и выкладывают видео в интернет.
Как сообщает пресс-центр СК РФ, в соцмедиа опубликована информация об избиении группой лиц, среди которых, предположительно, есть мигранты, подростков в районе Купчино, свои противоправные действия они снимают на видео, которое затем размещают в интернете.
«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать проверку указанных фактов, в случае их подтверждения — возбудить уголовное дело и представить доклад об исполнении поручения», — говорится в сообщении СК.
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале призвал правоохранительные органы объяснить треш-блогерам «про существование Уголовного кодекса и про причинно-следственную связь между преступлением и наказанием». «На что надеются люди, снимающие свои преступления на видео и выкладывающие его в сеть? На лайки?» — написал он.
В октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей — выходцев из Азербайджана — нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими на телефон и выставляли их в социальные сети, в частности, в Telegram-канал «Жизнь бродяги». Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди.
Всего, как сообщали в СК РФ, к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, всем предъявлены обвинения, 14 из них арестованы. Следствием установлено, что организатором преступлений является Турал Мамедов 2005 года рождения, сейчас он под арестом.