Неизвестный выстрелил в мужчину с детьми у школы в Петербурге

По предварительным данным, пострадавший привез в школу двоих детей своего начальника. Он вышел из автомобиля, чтобы помочь ребятам выбраться из салона, так как на улице гололед. В этот момент сзади к нему подошел мужчина и произвел несколько выстрелов из пистолета. Водитель упал на землю, а стрелявший спешно покинул место происшествия.