Неизвестный выстрелил в мужчину с детьми у школы в Петербурге

Неизвестный выстрелил в мужчину с детьми у гимназии № 622 в Выборгском районе Петербурга. Все произошло утром 20 февраля. На место сразу же приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом spb.kp.ru сообщил источник.
По предварительным данным, пострадавший привез в школу двоих детей своего начальника. Он вышел из автомобиля, чтобы помочь ребятам выбраться из салона, так как на улице гололед. В этот момент сзади к нему подошел мужчина и произвел несколько выстрелов из пистолета. Водитель упал на землю, а стрелявший спешно покинул место происшествия.
— Неизвестный выпустил несколько пуль в мужчину и скрылся, — рассказал собеседник.
Правоохранители проводят проверку. По одной из версий, стрелявший хотел расправиться с отцом детей, но перепутал водителя с ним.