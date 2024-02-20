Под Волгоградом произошла разгерметизация нефтепровода

ВОЛГОГРАД, 20 фев — РИА Новости. Почва на площади более 800 квадратных метров оказалась загрязненной в результате разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области, сообщила пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.
«В адрес Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора поступило оперативное сообщение от ООО “РИТЭК” ТПП “Волгограднефтегаз” по факту разгерметизации действующего нефтепровода ЦДНГ № 3 “Котовский”, система промысловых трубопроводов Антиповско-Балыклейского месторождения Камышинского района Волгоградской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, специалисты установили, что площадь загрязнения почвы нефтепродуктами составила более 800 квадратных метров. Взяты пробы почв для анализа, по результатам экспертизы «будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам».