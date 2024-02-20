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В мэрии Новосибирска прокомментировали потоп на дороге к элитному поселку

НОВОСИБИРСК, 20 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске дорогу к жилищному комплексу «Жуковка», отелю «Рамада» и ЖКС «Дубравушка» затопило водой. Ситуацию прокомментировали в мэрии: причиной ЧП стала промерзающая труба.

«Наводим порядок на дороге, ведущей от улицы Жуковского к жилому комплексу “Жуковка” и ЖСК “Дубравушка”. Проблема вызвана трубой, перемерзающей в сильные морозы. В настоящее время проезд обеспечен», — рассказали в администрации города.

В мэрии пояснили, что в ближайшее время на месте будут организованы работы по очистке трубы силами МКУ «Центральное» и МЕТРО МИР.

Напомним, автомобили на участке застревали в лужах и не могли проехать по залитой дороге. Местные жители отправляют заявки в коммунальные и дорожные службы. По словам горожан, ситуация не решается на протяжении трех дней.

ЖКХ