В мэрии Новосибирска прокомментировали потоп на дороге к элитному поселку

«Наводим порядок на дороге, ведущей от улицы Жуковского к жилому комплексу “Жуковка” и ЖСК “Дубравушка”. Проблема вызвана трубой, перемерзающей в сильные морозы. В настоящее время проезд обеспечен», — рассказали в администрации города.
В мэрии пояснили, что в ближайшее время на месте будут организованы работы по очистке трубы силами МКУ «Центральное» и МЕТРО МИР.
Напомним, автомобили на участке застревали в лужах и не могли проехать по залитой дороге. Местные жители отправляют заявки в коммунальные и дорожные службы. По словам горожан, ситуация не решается на протяжении трех дней.