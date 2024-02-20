На стройплощадке медно-обогатительной фабрики АГМК в Ташобласти обрушился навес

По информации МЧС, 20 февраля примерно в 08:00 в результате снегопада на строящейся меднообогатительной фабрике № 3, расположенной на территории АГМК, обрушились железные конструкции.
В результате этого трое работников строительной компании (граждане Индии) скончались на месте происшествия. Еще 29 работников (также граждане Индии) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации.
По данному факту сформирована рабочая группа с целью изучения причин, ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.