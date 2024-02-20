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На стройплощадке медно-обогатительной фабрики АГМК в Ташобласти обрушился навес

Из-за обрушения железных конструкций в результате сильного снегопада пострадали 32 гражданина Индии, трое из них скончались на месте.

По информации МЧС, 20 февраля примерно в 08:00 в результате снегопада на строящейся меднообогатительной фабрике № 3, расположенной на территории АГМК, обрушились железные конструкции.

В результате этого трое работников строительной компании (граждане Индии) скончались на месте происшествия. Еще 29 работников (также граждане Индии) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации.

По данному факту сформирована рабочая группа с целью изучения причин, ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.

несчастный случай