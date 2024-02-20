На стройплощадке медно-обогатительной фабрики АГМК в Ташобласти обрушился навес

В результате этого трое работников строительной компании (граждане Индии) скончались на месте происшествия. Еще 29 работников (также граждане Индии) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации.