В Перми на пожаре погибли и пострадали люди

В Перми в ночь на 20 февраля произошел пожар, в котором погибли люди. По информации МЧС по Пермскому краю, вызов поступил с улицы Республиканской в 0.57.
Огнеборцы выдвинулись на место. Горела квартира на первом этаже десятиэтажного дома.
— К месту вызова были направлены 39 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники, — рассказал Василий Муратов, Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю (по Государственной противопожарной службе).
До их приезда из дома эвакуировались 12 человек, остальных пришлось выводить пожарным. Едкий дым поднялся на верхние этажи, пожарные надевали на людей спасательные маски и спускали их вниз по лестнице. Детей пожарные выносили на руках.
По информации очевидца, горела квартира в третьем подъезде, на месте также работало несколько экипажей «скорой».
— Одного человека, как они сказали, нашли на третьем этаже без сознания и вынесли на улицу, — рассказал очевидец пожара.
Когда огонь в квартире был потушен, там были найдены погибший и пострадавший. По факту пожара проводится проверка, все обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
В СКР по Пермскому краю в ближайшее время обещали прокомментировать произошедшее.
Кстати, 17 февраля в Перми в микрорайоне Висим на улице Красногвардейской загорелся частный дом. После тушения пожара огнеборцы нашли тела трех человек.