В Новосибирске прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной

В Заельцовском районном суде Новосибирска 20 февраля начали рассмотрение уголовного дела по обвинению Кавуна Евгения и Урбах Ирины, которых обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Об этом сообщили на сайте суда.