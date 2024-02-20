В Новосибирске прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной

В Заельцовском районном суде Новосибирска 20 февраля начали рассмотрение уголовного дела по обвинению Кавуна Евгения и Урбах Ирины, которых обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Об этом сообщили на сайте суда.
По версии следствия, 6 февраля 2023 года в квартиру одной из жительниц этого дома пришла Урбах. Она представилась контролером ООО «Межрегионгаз сервис» и предъявила поддельное удостоверение. Женщина убедила хозяйку жилого помещения в необходимости произвести замену гибкой подводки газового оборудования. Получив согласие, Ирина пригласила Евгения Кавуна, который представился слесарем организации и произвел замену гибкой подводки газового оборудования без проверки герметичности соединений.
Через три дня в этой квартире произошла утечка газа, которая привела к взрыву. Он повлек за собой обрушение несущих конструкций дома, а также возникновение пожара. Эта трагедия унесла жизни 15 человек, а также причинила вред здоровью различной степени тяжести 11 лицам.
Лжегазовиков задержали спустя несколько дней и отправили в СИЗО. Накануне, 29 декабря 2024 года, их дело дошло до суда. А почти спустя месяц, 20 февраля, прошло первое заседание, в ходе которого гособвинитель заявил иск в отношении подсудимых.
«Государственным обвинителем заявлен иск с интересах мэрии Новосибирска о взыскании с подсудимых имущественного ущерба в размере 335 934 916 рублей 80 копеек в связи с понесенными расходами по выплате денежных компенсаций […] собственникам квартир дома № 39 по улице Линейная, а также производством ремонта имущества и выплат компенсаций собственникам квартир многоквартирных домов №№ 37, 39/1, 41 по улице Линейная», — уточнили в суде.
Ковун не признал исковые требования, а Урбах отказалась что-либо говорить по поводу этого.
Следующее заседание назначено на 29 февраля в 11:30.