Новосибирские экс-приставы торговали арестованным имуществом — продолжается расследование

В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту превышения должностных полномочий двумя бывшими судебными приставами. Информацией поделилась пресс-служба управления следственного комитета по региону.
По данным следствия, в 2021 году экс-сотрудники отделения судебных приставов по Советскому району города Новосибирска Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, превышая должностные полномочия незаконно передали на реализацию арестованное недвижимое имущество коммерческой организации. Своими умышленными действиями обвиняемые существенно нарушили права и законные интересы общества с ограниченной ответственностью.
В результате коммерческая организация утратила право собственности на недвижимость.
Одного из обвиняемых суд решил заключить под стражу, второму избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.