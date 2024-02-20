Новосибирские экс-приставы торговали арестованным имуществом — продолжается расследование

По данным следствия, в 2021 году экс-сотрудники отделения судебных приставов по Советскому району города Новосибирска Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, превышая должностные полномочия незаконно передали на реализацию арестованное недвижимое имущество коммерческой организации. Своими умышленными действиями обвиняемые существенно нарушили права и законные интересы общества с ограниченной ответственностью.