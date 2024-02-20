В Перми полиция ищет пострадавших от мошенника-турагента

«В настоящее время по уголовному делу признано девять потерпевших. Сумма ущерба составила более одного млн рублей. Если вы пострадали от действий этого мужчины просим сообщить в полицию по телефонам 8922−302−18−05 или 02 (с мобильного — 102)», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Перми.