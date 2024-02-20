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В Волгоградской области ищут пропавшую без вести 25-летнюю девушку

Информацию о местонахождении девушки можно сообщать по телефонам 8 (84447) 3−49−74, 02 и 112.
Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

Правоохранители устанавливают местонахождение без вести пропавшей 25-летней Седовой Марии Юрьевны из города Новоаннинского. Она ушла из дома утром 30 декабря прошлого года и до сих пор ее местонахождение не установлено.

У девушки славянская внешность, худощавое телосложение, прямые темные волосы и зеленые глаза. Ее рост составляет около 170 см.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, на момент исчезновения на ней был зеленый зимний пуховик, красная вязаная шапка, темные штаны и сапоги.