СК заинтересовался нижегородской треш-стримершей, оскорблявшей своего сына

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался нижегородской треш-стримершей, которая на камеру оскорбляет своего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
О горе-блогерше стало известно в начале февраля, когда запись эфира разлетелась по местным телеграм-кааналам. На одном из популярных интернет-сервисов женщина вела прямую трансляцию, во время которой распивала пиво и посылала матом своего сына-школьника.
Сейчас региональное СУ СК проводит проверку, о ходе которой будет доложено Бастрыкину.