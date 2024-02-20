В Уфе стартовала спецоперация «Должник»

«Согласно статье 20.25 КоАП РФ, в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении может грозить штраф в двойном размере от суммы неоплаченного, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов. В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении — гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы», — сообщили в ведомстве.