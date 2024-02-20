Под Пермью сотрудник ДПС обстрелял автомобиль

— Включив специальные звуковые и световые сигналы, полицейские начали преследование, — рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан, в соответствии с законом «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем — по колесам автомобиля.