Под Пермью сотрудник ДПС обстрелял автомобиль

Под Пермью погоня сотрудников ГИБДД за легковушкой без номеров окончилась стрельбой. Все произошло 19 февраля вечером возле деревни Петушки в Пермском районе.
Наряд ДПС во время дежурства заметил отечественный ВАЗ-21099 без номерных знаков. Полицейские попытались остановить водителя, но тот прибавил газу и попытался скрыться.
Гаишники запрыгнули в служебный автомобиль и бросились в погоню. Во время движения полицейским пришлось стрелять по легковушке, водитель которой отказался останавливаться.
— Включив специальные звуковые и световые сигналы, полицейские начали преследование, — рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан, в соответствии с законом «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем — по колесам автомобиля.
За 10 минут погони по нарушителю было выпущено около 30 пуль. После того, как легковушка остановилась, выяснилось, что обстрелянной «Ладой» управлял 21-летний водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
Сам он не пострадал, а вот два его пассажира — 18-летняя девушка и 22-летний парень, которые тоже были пьяны — получили огнестрельные ранения. Пострадавшим оказали первую помощь, а потом на «скорой» госпитализировали в больницу.
— Мужчина через некоторое время после госпитализации самовольно покинул отделение, — сообщили о состоянии пострадавших в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края. — Девушка в настоящее время продолжает лечение в условиях стационара, ее состояние оценивается как тяжелое.
У пассажирки обстрелянного авто пять огнестрельных ранений спины, ноги и живота. А сбежавшему из больницы пассажиру пуля попала в пятку.
В отношении задержанного водителя составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. По факту произошедшего проводится проверка.