В Перми после тревоги эвакуировали детей из школы № 114

Детей эвакуировали из школы № 114 в Перми после тревоги 20 февраля, сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве безопасности Пермского края.
Изначально сообщение об эвакуации детей появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь». В посте утверждалось, что в образовательном заведении была тревога «Бастион». В комментариях школьники поясняют, что при таком виде учебной тревоги детям нужно забаррикадироваться в кабинетах.
«Всех выводили. Кто-то боялся, что это реально, но это всего учебная. Плюсом когда все толпились в раздевалку, меня чуть не задушили», — рассказал один из учеников в комментариях под постом.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сайту perm.aif.ru рассказали, что в средней общеобразовательной школе № 114 проводится плановая тренировка по отработке действий при эвакуации учащихся и работников из учебного заведения в случае возникновения пожара.
«В 12:00 тренировка по эвакуации учеников и преподавателей учебного заведения проводилась для первой смены, а в 16:00 будет проведена для второй смены смены», — рассказали perm.aif.ru в минтербезе.
В министерстве уточнили, что при этом учебный процесс в учреждении не нарушен, а жизни и здоровью детей и сотрудников ничего не угрожает.