Руководителя челябинского общества глухих задержали в Москве

«Сегодня утром в соответствии с решением Следственного департамента МВД РФ были задержаны некоторые сотрудники Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ). Среди задержанных президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон; член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин; бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко», — сообщили в пресс-службе ВОГ.
Задержаны и другие экс-руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих. Руководство находится на связи с задержанными, стороной их защиты и представителями полицией.
В аппарате заявили, что организация работает в обычном режиме. Скоро может состояться пресс-конференцию «на тему текущих событий».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в отношении предпринимателя Александра Воробьева, который ранее занимал должность депутата Металлургического райсовета Челябинска, возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП на внедорожнике.