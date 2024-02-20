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Вышедшая замуж за сына жительница Казани шокировала мужа

Оказалось, что у женщины имеется еще один ребенок.
Источник: соцсети

54-летняя певица Айсылу Чижевская-Мингалимова, которая сыграла свадьбу со своим 23-летним приемным сыном Даниилом Зариповым, рассказала, что у нее есть еще один ребенок. Такое заявление в эфире федерального телеканала шокировало ее супруга.

Айсылу поделилась, что у нее некогда родился нездоровый сын. Женщина попросила медсестру в роддоме на время стать малышу няней, но фактически мать отстранилась от ребенка. Время от времени Чижевская-Мингалимова отправляла деньги на нужды сына, и в качестве благодарности даже приобрела няне комнату.

Даниил заявил о готовности усыновить ребенка. Кроме этого, пара намерена в скором времени завести совместного ребенка при помощи процедуры ЭКО.

Напомним, скандальная пара сыграла свадьбу в октябре прошлого года. Их бракосочетание вызвало общественный резонанс.

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