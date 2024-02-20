Вышедшая замуж за сына жительница Казани шокировала мужа

54-летняя певица Айсылу Чижевская-Мингалимова, которая сыграла свадьбу со своим 23-летним приемным сыном Даниилом Зариповым, рассказала, что у нее есть еще один ребенок. Такое заявление в эфире федерального телеканала шокировало ее супруга.
Айсылу поделилась, что у нее некогда родился нездоровый сын. Женщина попросила медсестру в роддоме на время стать малышу няней, но фактически мать отстранилась от ребенка. Время от времени Чижевская-Мингалимова отправляла деньги на нужды сына, и в качестве благодарности даже приобрела няне комнату.
Даниил заявил о готовности усыновить ребенка. Кроме этого, пара намерена в скором времени завести совместного ребенка при помощи процедуры ЭКО.
Напомним, скандальная пара сыграла свадьбу в октябре прошлого года. Их бракосочетание вызвало общественный резонанс.