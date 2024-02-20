Вышедшая замуж за сына жительница Казани шокировала мужа

Айсылу поделилась, что у нее некогда родился нездоровый сын. Женщина попросила медсестру в роддоме на время стать малышу няней, но фактически мать отстранилась от ребенка. Время от времени Чижевская-Мингалимова отправляла деньги на нужды сына, и в качестве благодарности даже приобрела няне комнату.