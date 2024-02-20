В Петербурге расстреляли мужчину у гимназии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Водителя петербургского адвоката расстреляли в упор у гимназии, куда он привез детей работодателя, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, возбуждено дело о покушении на убийство.
По версии следствия, утром 20 февраля на Выборгском шоссе неизвестный «по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся», сообщает региональный главк СК РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города, в районе 8.30 утра поступили сообщения от очевидцев о том, что у гимназии № 622 на Выборгском шоссе стреляли в мужчину, который приехал на черной Toyota Camry и высадил двоих детей.
«Выяснилось, что пострадавший — уроженец Узбекистана, который работает водителем у одного из петербургских адвокатов, в него стреляли с очень близкого расстояния. По словам очевидцев, неизвестный подошел практически вплотную и произвел выстрел, когда тот помогал детям выбраться из машины, девочка стояла всех ближе, но ее не задело», — сказал собеседник.
Рассматривается версия, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей.
«Адвокат был опрошен первоначально, он сказал, что не занимается громкими преступлениями, а сейчас ведет дела в арбитраже», — заметил источник.
Собеседник агентства добавил, что допросить водителя не представляется возможным, так как тот в крайнем тяжелом состоянии в реанимации.
По информации СК, потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).