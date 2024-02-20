В Петербурге расстреляли мужчину у гимназии

«Выяснилось, что пострадавший — уроженец Узбекистана, который работает водителем у одного из петербургских адвокатов, в него стреляли с очень близкого расстояния. По словам очевидцев, неизвестный подошел практически вплотную и произвел выстрел, когда тот помогал детям выбраться из машины, девочка стояла всех ближе, но ее не задело», — сказал собеседник.