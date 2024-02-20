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ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы России также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Богдановки в ДНР. За сутки противник потерял:

  • свыше 395 военнослужащих;
  • три танка, в том числе немецкий Leopard;
  • три бронетранспортера М113 производства США;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицы Д-20, Д-30 и САУ «Гвоздика».

Авдеевское и Купянское направления

Бойцы Центральной группировки войск продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции в районе Авдеевки.

«В районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке.

Противник потерял убитыми и ранеными до 425 военных, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.

Западная группировка войск отразила четыре контратаки ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Потери Киева составили: до 45 военнослужащих, два пикапа, САУ Panzerhaubitze 2000, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также орудие М119.

Херсонское и Южнодонецкое направления

Восточной группировке войске удалось отразить контратаку штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области.

Всего Киев потерял на Южнодонецком направлении:

  • до 190 военнослужащих;
  • танк и четыре автомобиля;
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • британская гаубица FH-70;
  • противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»;
  • станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении группировка войск «Днепр» нанесла удары по позициям противника в районе Работино, Орехова и Вербового, уничтожив до 120 украинских военных, три пикапа, артиллерийскую систему М777, САУ М109 Paladin и «Гвоздика», гаубицу Д-30.

Кроме того, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Херсонской области, перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 124 беспилотника.