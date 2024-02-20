ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

Западная группировка войск отразила четыре контратаки ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Потери Киева составили: до 45 военнослужащих, два пикапа, САУ Panzerhaubitze 2000, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также орудие М119.