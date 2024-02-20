«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.
Вооруженные силы России также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Богдановки в ДНР. За сутки противник потерял:
- свыше 395 военнослужащих;
- три танка, в том числе немецкий Leopard;
- три бронетранспортера М113 производства США;
- четыре боевые бронированные машины;
- девять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицы Д-20, Д-30 и САУ «Гвоздика».
Авдеевское и Купянское направления
Бойцы Центральной группировки войск продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции в районе Авдеевки.
«В районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке.
Противник потерял убитыми и ранеными до 425 военных, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.
Западная группировка войск отразила четыре контратаки ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Потери Киева составили: до 45 военнослужащих, два пикапа, САУ Panzerhaubitze 2000, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также орудие М119.
Херсонское и Южнодонецкое направления
Восточной группировке войске удалось отразить контратаку штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области.
Всего Киев потерял на Южнодонецком направлении:
- до 190 военнослужащих;
- танк и четыре автомобиля;
- артиллерийская система М777 производства США;
- британская гаубица FH-70;
- противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»;
- станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
На Херсонском направлении группировка войск «Днепр» нанесла удары по позициям противника в районе Работино, Орехова и Вербового, уничтожив до 120 украинских военных, три пикапа, артиллерийскую систему М777, САУ М109 Paladin и «Гвоздика», гаубицу Д-30.
Кроме того, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Херсонской области, перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 124 беспилотника.