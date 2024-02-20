Российские системы ПВО сбили за сутки 124 украинских беспилотника

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 124 беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Мирное Запорожской области, Лозовое, Ключевое Донецкой народной республики, Подгорное, Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики», — говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18860 единиц специальной военной автомобильной техники.